За прошедшие сутки, 9 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Вольный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарском направлении, оккупанты проявили наибольшую огневую активность. У Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер.

В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения.

Сегодня, 10 ноября, один вражеский обстрел зафиксировано вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

Объединенные силы продолжают выполнение боевых задач в усиленном режиме. Подразделения, которые обороняются, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции, принимают все меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданского населения.

По данным разведки, за прошедшие сутки, двух российских оккупантов уничтожено, еще два - получили ранения.

Как сообщалось ранее, 8 ноября оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, 4 из них - с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.