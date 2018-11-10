Итальянский композитор Эннио Морриконе – один из самых известных и плодовитых кинокомпозиторов ХХ века. Он начинал свой путь еще в далеких 1960-х, работая над «спагетти-вестернами» в тандеме с режиссером Серджо Леоне, пишет Главком.

На сегодняшний день, 90-летний Морриконе – автор музыки к более чем 400 фильмам и телешоу, лауреат «Оскара» и «Грэмии». Но самое главное, это человек, который создал особый музыкальный мир, без которого мы не можем представить большинство наших любимых фильмов.

В честь дня рождения великого композитора «Скотч» предлагает вспомнить лучшие работы Эннио Морриконе.

«Хороший, плохой, злой» (реж. Серджо Леоне, 1966)

Морриконе написал музыку ко всем трем фильмам легендарной «долларовой трилогии». Справедливости ради стоит отметить, что музыка композитора помогла создать кинематографическую лексику Серджио Леоне, фирменные переходы от крупных планов к панорамным кадрам. Наряду с урезанным мотивом Джона Уильямса из «Челюстей», главная музыкальная тема Морриконе ко всем фильмам трилогии, стала одной из самых известных, которые только звучали в кинотеатрах.

«Однажды в Америке» (реж. Серджо Леоне, 1984)

Морриконе снова выступает в тандеме со своим старым другом Серджио Леоне и пишет одну из своих самых узнаваемых работ. Композитору удалось создать трогательный и глубокий музыкальный облик драмы еврейских гангстеров Нью-Йорка. Элементы этой пьесы могут быть четко распознаны в творчестве композитора в популярном фильме Джузеппе Торнаторе «Новый кинотеатр Парадизо» 1988 года.

«Нечто» (реж. Джон Карпентер, 1982)

Отступая от своих обычных многозадачных композиционных обязанностей, режиссер Джон Карпентер мудро делегировал полномочия в написании музыки Эннио Морриконе и не прогадал. Главное художественное качество узыкального материала, созданного композитором – ощущения постоянного напряжения и предвидения зловещих событий. Говорят, что Карпентер в конечном счете не выдержал и записал несколько простых электронных пьес, чтобы помочь развить напряжение в течение нескольких секунд в фильме, но общий вклад остался за Морриконе.

«Однажды на Диком Западе» (реж. Серджо Леоне, 1968)

Классический спагетты-вестерн со всеми необходимыми атрибутами жанра: таинственный незнакомец (обязательно с губной гармошкой), перманентное чувство страха и отчаянья, красивая вдова в опасности и безжалостный убийца, работающий на железной дороге. Все это претворилось в лирическом оттенке музыки Морриконе, которая сделала фильм Серджио Леоне образцовым в своем роде.

«Омерзительная восмерка» (реж. Квентин Тарантино, 2015)

Новость о том, что Морриконе работает над музыкой к восьмому фильму Квентина Тарантино повергла всех в недоумение. Дело в том, что сам композитор неоднократно обвинял режиссера за неправомерное использование фрагментов из его прошлых музыкальных работ в «Джанго освобожденный» (следует добавить, что Тарантино также использовал авторский саунд Морриконе в фильмах «Убить Билла» и «Бесславных ублюдках»). Тем не менее, композитор смягчился и сотворил шедевр. За свою работу в «Омерзительной восьмерке» Морриконе получил долгожданный Оскар.

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 в Риме в семье профессионального джазового трубача Марио Морриконе и домохозяйки Либеры Ридольфи .

Обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмерке» (2016), 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.