Президент Петр Порошенко уволил Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии.
Об этом говорится в указе Президента №364 от 10 ноября, передают Українськi Новини.
Согласно ему, Кривенко уволен с должности первого заместителя командующего Нацгвардии и зачислен в распоряжение командующего Национальной гвардии.
Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко заявил, что Национальная гвардия Украины приближается к стандартам ведущих стран мира.
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