9 ноября 2018, в рамках празднования Дня железнодорожника, на столичном стадионе «Локомотив» состоялся благотворительный футбольный матч «Кубок железнодорожника» между Сборной «Укрзализныци» (ФК «Экспресс») и «Сборной журналистов Украины», передает ИА «Центр Новостей».

Основной целью благотворительного матча стала помощь детям-переселенцам с Востока Украины.

Футбольный матч организовали Федерация футбола Украины, ПАО «Укрзализныця» и Информационное агентство «Центр новостей».

В целом матч получился равным, а его закономерным результатом должна была стать ничья, и команды казалось настраивались на послематчевые пенальти. Но уже в конце матча, на 89 минуте игрок Сборной журналистов Иван Узунов (Украинская правда) с голевой передачи Романа Тимощука (Футбол1/2) пробил через себя в девятку (1:0).

Сборная журналистов получила главный приз, первый «Кубок железнодорожника», и символические золотые медали, а проигравшая Сборная Укрзализныци удовлетворились хорошим настроением и серебром.

Как сообщалось ранее, впервые в истории украинской Премьер-лиги состоялся матч, который будет обслуживать полностью женская бригада арбитров.