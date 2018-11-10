В Калифорнии (США) в результате крупных лесных пожаров, которые продолжаются с 8 ноября, погибли по меньшей мере девять человек, 35 пропали без вести. Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонея, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Шериф рассказал, что одна жертва была обнаружена внутри жилого дома, тела остальных погибших нашли в салонах автомобилей или на улицах.

Все жертвы были обнаружены в городе Парадайс, который на данный момент полностью эвакуирован.

Шериф заявил, что к настоящему моменту поступило 35 сообщений о пропавших без вести.

По информации телеканала, лесные пожары уничтожили уже свыше 6,5 тыс. домов в Калифорнии - 6453 жилых сооружения и 260 коммерческих зданий.

Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось ранее, в Киевской области во время пожара погибли двое маленьких детей. По данным ГосЧС, трагедия произошла в ночь на 6 ноября.