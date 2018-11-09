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Число просмотров клипа культовой группы Linkin Park на одну из самых популярных песен Numb превысило миллиард.

Об этом участники группы написали в Instagram.

 

 

Сингл Numb входит во второй альбом коллектива Meteora (2003). 1 сентября 2003 года вышел видеоклип, режиссером которого стал Джо Хан, диджей группы. 

 

 

Солист американской группы рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля прошлого года, в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Ему был 41 год. 

Альбомы Linkin Park стали одними из самых продаваемых в США после его смерти.
ForUm

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