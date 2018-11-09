Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает ограничить проектирование и строительство левых поворотов на участках дорог с интенсивным движением.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По оценкам экспертов, до трети аварий на трассах происходит во время выполнения левого поворота через встречный поток машин. Одной из весомых причин этого является то, что сейчас при устройстве таких поворотов никак не учитываются параметры плотности движения. Поэтому в новых изменениях в ГСН в отношении автомобильных дорог общего пользования планируем ограничить обустройство левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения и предусмотреть в этих местах обязательное проектирование разноуровневых развязок. Ведь это очень важно для безопасности движения», - сказал заместитель министра Лев Парцхаладзе.

В частности, предлагается предусматривать обустройство левых поворотов лишь на участках дорог с интенсивностью до 20 тыс. автомобилей в сутки. В то же время, на скоростных трассах (дороги категории 1-б) с интенсивностью движения более 20 тыс. автомобилей – обязательно обустраивать разноуровневые развязки.