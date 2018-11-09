В августе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура заинтересовалась подробной информацией о всех членах Кабинета Министров Владимира Гройсмана.

Информация об этом указана в письме заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко, которое распространил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщает «Экономическая правда».

В частности, САП просила Кабмин предоставить сведения о назначенных с январе 2016 года по конец августа 2018 года исполняющих обязанности министров, первых заместителей, заместителей министров, секретарей Кабмина и их заместителей.

Кроме личных данных, САП просила предоставить номера приказов о назначении и актуальную информацию, работают ли еще эти люди на указанных должностях.

Прокуроры также требовали информацию об уволенных с указанных должностей в течение того же периода.

Кабмин также должен указать основания, почему чиновники были уволены, и предоставить номера приказов об увольнении.

К слову, такие же сведения САП просила предоставить в отношении руководителей органов центральной исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина, и их заместителей.

«Таким образом САП ищет фигурантов уголовных производств из-за поданных с опозданием деклараций или изменений к ним», - считает Каневский.