«Пологовского маньяка» Сергея Ткача, который умер в тюрьме, где отбывал пожизненное заключение, похоронили в среду, 7 ноября. За телом осужденного никто из его родственников или близких не приехал, а местонахождение жены заключенного – неизвестно. Об этом Сегодня рассказал начальник Житомирского учреждения исполнения наказаний №8 Константин Шедловский.

«Когда ему стало плохо, в 15:00 мы вызвали скорую. У него было очень низкое давление, скорая его не забрала, а в 19:00 он уже умер. Констатировали биологическую смерть. Это было 4 ноября, а вчера мы его уже похоронили. Никаких инцидентов с ним не было. В камере они были вдвоем. Он спокойный, и вообще, по его отсидке у меня не было никаких нареканий. Нормально сидел, никаких нарушений не совершал, претензий у меня, как у начальника, к нему нет», – рассказал он.

По словам Шедловского, сотрудники Госпенитенциарной службы пытались связаться с женой Сергея Ткача, но безрезультатно.

«Раньше жена приезжала. Но сейчас... Мы же не знаем, где она находится. Мы дали сообщение, она временно проживала в Житомирской области. После смерти Ткача никто не приехал и не забрал его, мы его похоронили своими силами. Насколько я знаю, он жаловался на сердце, жаловался на одышку. Там уже много лет отсижено. А ему 60 с лишним лет, да и молодая жена, и рождение ребенка, – это не просто так. Это ж надо было трудиться, а сердечко слабое уже», – рассказал Шедловский.

Как сообщалось, «пологовский маньяк» Сергей Ткач совершил самую долгую по времени серию убийств на территории бывшего СССР — она продлилась 25 лет, с 1980 по 2005 год. В качестве жертв маньяк выбирал девочек и девушек в возрасте от 9 до 17 лет. Всех их Ткач насиловал, а затем душил. Количество доказанных преступлений — 37, сам же Ткач признался, что изнасиловал и убил 107 человек.

Отметим, женой Ткача несколько лет назад стала жительница российского города Ярославля Елена, при этом она была младше мужчины на 38 лет.

По словам женщины, она влюбилась в Ткача еще школьницей, увидев передачу о маньяке по телевизору. А потом долгие 8 лет пыталась его найти.