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В тюрьме 5 ноября умер один из самых жестоких серийных убийц Украины Сергей Ткач, известный как «пологовский маньяк». Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Пенитенциарную службу.

Ткач умер от сердечной недостаточности в возрасте 66 лет.

Уроженец Кемеровской области России убивал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. 

Ткач насиловал и убивал девушек и молодых женщин – его жертвам было 9-17 лет. В 2008 году его приговорили к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств.

По словам самого Ткача, он совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура.

За решеткой «пологовский маньяк» нашел себе жену – девушка из Ярославля Елена моложе его на 38 лет, у них родилась дочь.
ForUm

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