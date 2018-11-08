Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым предлагается введение упрощенной системы растаможки автомобилей на еврономерах.

За данный законопроект проголосовали 250 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Как сообщила во время своего выступления глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, после принятия законопроекта в первом чтении было получено 94 предложения от субъектов законодательной инициативы, из которых 8 были учтены полностью, а 6 – частично.

По ее словам, закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро. Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

По словам Южаниной, предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых «евроблях»), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона.

Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.

Кроме того, как отметила Южанина, законопроект предусматривает, что поступления в государственный бюджет от растаможки автомобилей в 2018-2019 году должны быть направлены на пенсионное обеспечение. «Я хочу, чтобы все молодые люди знали, что эти деньги исключительно пойдут в Пенсионный Фонд», - сказала она.

Стоит отметить, что после обсуждения законопроекта льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто предложили увеличить до 90 календарных дней со дня вступления в силу закона. Именно эта норма была поддержана депутатами.

Как ранее сообщал ForUm, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №8487 и №848, целью которых является снижение стоимости растаможки автомобилей и усиление контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах.