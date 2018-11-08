Вчера, 7 ноября, в Черновицкой области группа контрабандистов напала на пограничный наряд, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Во время несения службы пограничный наряд на участке Черновицкого отряда обнаружил на подступах к границе группу около 20 человек.

Они направлялись в направлении Румынии с товаром. Во время задержания правонарушителей, последние нанесли телесные повреждения пограничному наряду и прибегли к бегству.

На место сразу выехали дополнительные резервы для прикрытия участка и поиска нарушителей. Во время осмотра места происшествия, правоохранители нашли брошенных 4 ящика с сигаретами и средства для удобного перемещения пакетов.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливается круг причастных лиц.