также в разделеОбщество
Задержанного крымского татарина отпустили после опроса
Словакия экстрадирует в Украину экс-руководителя «Правого сектора» Закарпатья 17
Чиновник МВД обратился в полицию из-за «секс-скандала» 31
НАБУ проверит покупку Ляшко квартиры и паркоместа в Киеве 13
СМИ нашли «российский след» в семье директора НАБУ Сытника 30
ДТП в Харькове: Один из пострадавших отказался от претензий к Зайцевой 14
Увеличилась квота на украинскую музыку на радио 17
В РПЦ прокомментировали призыв Порошенко уйти из Украины 106
Денисова раскритиковала работу КПВВ на Донбассе 20
Мужчину, запустившего беспилотник над в/ч в Бахмуте, передали СБУ 19
В ГПСУ объяснили, почему не пропустили ректора Московской духовной академии 51
СМИ: НАБУ получило доступ к финансовым документам по делу Луценко 39
Станет ли Медведчук причиной окончательного раскола Оппоблока? 127
Умер «пологовский маньяк» – один из самых жестоких в Украине 60
Прокуратура не подтверждает данные о ненадлежащем качестве «Молотов» 17
Теща Сытника: Хохлы всех ненавидят. Порошенко - кровопийца 170
Барна требует лишить аккредитации журналиста, которого он обматерил в Раде 32
Штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа 82

Верховный Суд отменил незаконные судебные решения, вынесенные в пользу близких родственников бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Игоря Калетника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, негативный общественный резонанс получила информация о передаче в 2010 году Бучанским горсоветом земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 11 га в частную собственность 111 физических лицам для индивидуальной жилой застройки.

Установлено, что, несмотря на особый статус упомянутого участка и установленный законодательством запрет на его отчуждение, Бучанский горсовет вопреки требованиям земельного законодательства, законов Украины «О высшем образовании», «Об управлении объектами государственной собственности» принял решение о прекращении права постоянного пользования землей Национального университета биоресурсов и природопользования Украины и передаче его в собственность граждан.

В дальнейшем владельцем этих земель на основании гражданско-правовых соглашений стал близкий родственник бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады.

Несмотря на правомерность доводов прокурора о незаконности выбытия земельного участка из государственной собственности и постоянного пользования высшего учебного заведения государственной формы собственности судами трех инстанций в удовлетворении иска отказано со ссылкой на ст. 256, 261, 268 ГК Украины относительно пропуска срока исковой давности для обращения в суд.

Последовательно отстаивая интересы государства, Генеральная прокуратура Украины подала заявление в Верховный Суд о пересмотре судебных решений.

«Большая Палата Верховного Суда, согласившись с доводами прокурора, 31.10.2018 отменила незаконные решения судов предыдущих инстанций, а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции», - подчеркнули в ГПУ.

Напомним, в феврале 2015 года апелляционный суд Киевской области оставил без изменений решение Ирпенского городского суда, которым удовлетворен иск прокуратуры о возвращении в государственную собственность 14 га лесных земель в городе Буча стоимостью более 18 млн грн, которые также принадлежали родственнику бывшего первого зампредседателя Верховной Рады Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1565 грн.
14
Теги