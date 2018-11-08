Верховный Суд отменил незаконные судебные решения, вынесенные в пользу близких родственников бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Игоря Калетника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, негативный общественный резонанс получила информация о передаче в 2010 году Бучанским горсоветом земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 11 га в частную собственность 111 физических лицам для индивидуальной жилой застройки.

Установлено, что, несмотря на особый статус упомянутого участка и установленный законодательством запрет на его отчуждение, Бучанский горсовет вопреки требованиям земельного законодательства, законов Украины «О высшем образовании», «Об управлении объектами государственной собственности» принял решение о прекращении права постоянного пользования землей Национального университета биоресурсов и природопользования Украины и передаче его в собственность граждан.

В дальнейшем владельцем этих земель на основании гражданско-правовых соглашений стал близкий родственник бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады.

Несмотря на правомерность доводов прокурора о незаконности выбытия земельного участка из государственной собственности и постоянного пользования высшего учебного заведения государственной формы собственности судами трех инстанций в удовлетворении иска отказано со ссылкой на ст. 256, 261, 268 ГК Украины относительно пропуска срока исковой давности для обращения в суд.

Последовательно отстаивая интересы государства, Генеральная прокуратура Украины подала заявление в Верховный Суд о пересмотре судебных решений.

«Большая Палата Верховного Суда, согласившись с доводами прокурора, 31.10.2018 отменила незаконные решения судов предыдущих инстанций, а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции», - подчеркнули в ГПУ.

Напомним, в феврале 2015 года апелляционный суд Киевской области оставил без изменений решение Ирпенского городского суда, которым удовлетворен иск прокуратуры о возвращении в государственную собственность 14 га лесных земель в городе Буча стоимостью более 18 млн грн, которые также принадлежали родственнику бывшего первого зампредседателя Верховной Рады Украины.