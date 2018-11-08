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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал государство Кувейт не поддерживать оккупационные власти Крыма никакими политическими, экономическими или гуманитарными контактами. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Кувейта шейхом Джабером Аль-Мубараком Ас-Сабахом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Военное вторжение России и аннексия украинских территорий принесли много страданий мирному населению регионов Крыма, Донецкой и Луганской областей. В оккупированном Россией Крыму проживает около 250 тыс. крымских татар. Российская оккупационная власть жестоко нарушает их образовательные, религиозные, языковые и другие права. Ситуация в Крыму ухудшается. Мы обращаемся к Кувейту не поддерживать оккупационные власти Крыма никакими политическими, экономическими или гуманитарными контактами, поскольку это является грубым нарушением норм международного права», - сказал Розенко.

«Я также обращаюсь к Кувейту с просьбой использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности, чтобы облегчить участь наших мусульманских соотечественников - крымских татар и защитить их права», - подчеркнул он.

Вице-премьер-министр поблагодарил правительство Кувейта за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Кувейта в сфере торговли, инвестиций, здравоохранения и тому подобное.
ForUm

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