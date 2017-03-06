Сотрудники Управления аналитики и обработки информации Национального антикоррупционного бюро собрали и передали в Высшую квалификационную комиссию судей Украины первичные данные о всех претендентах (более 600) в Верховный суд, собранные из доступных реестров и баз данных.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Эту информацию приобщат к судейским досье, а Высшая квалификационная комиссия судей использует их при оценке кандидатов во время конкурса», - отмечается в сообщении.

Аналитическая информация также передана Общественному совете добродетели, который со своей стороны помогает ВККСУ проверять информацию о судьях и участвует в конкурсном отборе.

По запросу ВККСУ перед собеседованиями НАБУ также готово осуществлять дополнительную проверку сведений финалистов конкурса на предмет детального анализа коррупционных рисков.

Напомним, НАБУ начало аналитическую проверку сведений о желающих стать судьями в Верховном суде в январе 2017 года.