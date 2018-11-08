При стрельбе в ночном клубе в Калифорнии погибли 11 посетителей, и полицейский, раненный на месте происшествия, скончался в больнице, сообщила полиция штата.

Нападавший убит, передает ВВС.

Стрельба произошла в баре ночного клуба Borderline Bar and Grill около 23:20 по местному времени в городке Таусенд Оукс к северо-западу от Лос-Анджелеса.

В клубе проходил студенческий вечер музыки кантри. В помещении находились около 200 человек.

Как рассказывают посетители бара, в помещении началась паника. Чтобы выбраться наружу, люди разбивали окна стульями.

Сообщается, что нападавший был в темной одежде и помимо огнестрельного оружия, возможно, применил дымовые шашки.