На Волынской таможне не утихает скандал из-за компрометирующего заявления таможенника относительно главного фискала области. Бывшему руководителю таможенной службы Игорю Калетнику, который в свое время устроил кардинальную чистку и выгнал коррумпированных таможенников со службы, такое не могло бы присниться и в страшном сне: главный фискал области лично наладил незаконную схему ввоза товаров из соседнего государства – якобы из Польши идут забитые товаром машины, а на таможне их регистрируют как пустые.

Таможенник Петр Евтушок утверждает, что на границе действовала схема, по которой машины с товаром значились как пустые, а взятки за это оседали в карманах работников контролирующих органов. «Суммы могут колебаться от 200 до 1000 долларов за одну машину, смотря какой товар. Инспекторский состав просто запуган, ему донесли план, так называемый нелегальный план сбора этих денег, и как хочешь - в конце месяца должен сдать», - заявил главный государственный инспектор отдела по работе с персоналом Волынской таможни ГФС Петр Евтушок. Когда он узнал от коллег об этой схеме, сразу пошел к руководству, а когда те не поверили - в полицию и к журналистам. Евтушок оперирует фотографиями, подтверждающими коррупцию на пункте пропуска «Устилуг». «Начальник таможни дал указание фотографировать бусы для того, чтобы контролировать. Я за все годы такого не видел, чтобы сам начальник таможни давал такие указания», - говорит инспектор.

Напомним, Таможенный кодекс Украины, принятие которого было инициировано народным депутатом Украины Игорем Калетником, в свое время стал эффективным инструментом противодействия контрабанде и способствовал присоединению к системе общего транзита. Тогда это позволило перекрыть большинство контрабандных потоков. Пока же на таможне не утихают коррупционные скандалы. ГФС предлагает дальнейшее совершенствование Таможенного кодекса Калетника, который в свое время провел эффективные кадровые чистки на таможне, для усиления ответственности за нарушение таможенных правил от административной до уголовной.