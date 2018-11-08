Теща директора НАБУ Артема Сытника ненавидит украинцев, Петра Порошенко считает кровопийцей и отрицает присутствие российской армии на Донбассе.

Об этом пишет Информатор, ссылаясь на новые доказательства, которые ставят под сомнение законность пребывания Артема Сытника в должности директора НАБУ.

«Российский след» в семье Сытника

Артем Сытник родился в Кировоградской области. По национальности директор НАБУ украинец, в отличие от его жены, которая родом из России. Девичья фамилия жены Сытника – Зюбина. Зовут ее Анна Николаевна. Родилась она 13 мая 1978 в семьи граждан РФ Николая и Аллы Зюбиной. Родители жены Сытника проживают в России и Беларуси. В РФ они живут в семейном доме отца Анны, а в Беларусь приезжают ухаживать за домом, который остался матери по наследству. Согласно информации, указанной в документах, опубликованных народным депутатом Евгением Дейдеем, Николай Зюбин родился 13 декабря 1952 в селе Михайловка Балашовского района Саратовской области РФ. В этом же Балашовском районе он пока зарегистрирован и проживает.

Теща Сытника, Алла Зюбина, хотя и гражданка РФ, родилась на территории Беларуси. На свет она появилась 23 января 1956 в Могилевской области. Там она владеет недвижимостью, хотя и зарегистрирована в квартире своего мужа в Саратовской области.

Любовь к России и ненависть к Украине

Родители Анны Сытник – верные адепты Советского Союза и всего, что ассоциируется с режимом Владимира Путина. Они гордятся коммунистическим прошлым РФ, ненавидят украинцев, которых считают «хохлами», а Петр Порошенко для них «кровавый убийца». Ранее Инфомартор уже публиковал фотографию из архива семьи Зюбиной. На фотографии изображен тесть Сытника со своей, в то время юной, дочерью. Особое внимание на снимке заслуживает головной убор Анны Сытник, которая одета в форму красногвардейца.

Но эта фотография – далеко не единственный факт, который намекает на антиукраинское мировоззрение родных жены Сытника. В распоряжение информатора попали куда более убедительные доказательства того, что родители Анны Сытник искренне ненавидят Украину и все, что связано с ней. Редакция издания обладает эксклюзивной аудиозаписью разговора с тещей Артема Сытника, которая на тот момент находилась в Беларуси. На ней неизвестный обсуждает с Аллой Зюбиной «украинский вопрос».

На вопрос, как вы относитесь к аннексии Крыма Российской Федерацией, теща Сытника отвечает: «Положительно. Конечно же, он и был русским. Я только за. Я поддерживаю Путина, я поддерживаю Россию, я поддерживаю политику России в целом». Зюбина убеждена, что украинцы (по ее версии, украинцы совсем не украинцы, а «хохлы») ненавидят «всех вокруг». «Вы смотрите украинские телеканалы? А я их смотрю каждый день. Вы знаете, как они ненавидят, они просто поливают грязью, они ненавидят и Беларусь, и Россию. Хохлы всех вокруг ненавидят, они любят только себя. Все должны им угождать, помогать и давать. Если кто-то что-то не так сказал, любая страна, они готовы задушить его. Хохлы есть хохлы. А что им остается делать? Обоснованно не обоснованно, в них пустые разговоры, ничего путного», - заявляет она. На записи теща Сытника говорит, что войну на Донбассе развязал Петр Порошенко. «Порошенко - кровопийца, который столько людей погубил, развязал войну. Это они сами, у них гражданская война, друг друга убивают, а виноваты в этом все вокруг, даже Беларусь», - говорит она. Зюбина убеждена, что РФ не ведет агрессивную войну на Донбассе. «Там (на востоке Украины, - ред.) как раз воюют свои со своими. Российской Федерации там абсолютно нет. Там вольнонаемные. Российских войск там нет абсолютно, поэтому не надо к этому придираться. У них гражданская война. Я считаю, что люди Донбасса сами на референдуме должны решить свою судьбу. И куда они захотят, туда пусть и присоединяются. Хотя России Донбасс не нужен, она просто всем помогает», - утверждает родственница Сытника.

Квартирная афера Сытников в Крыму

В 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, дает объявление на сайте о продаже земельного участка площадью 0,0416 га, расположенного по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, садоводческое общество «Мираж», №Б-35 . Этот участок она приобрела 12 августа 2013 за 94 300 грн (договор купли-продажи №1-525, зарегистрирован 5-й Севастопольской государственной нотариальной конторой).

28 февраля 2015 госпожа Сытник дает доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ Небивайловий А.А. (Паспорт 4614469910, выданный Федеральной миграционной службой 7 мая 2014). В тот же день Артем Сытник, который, если верить официальному сайту НАБУ, еще в январе 2015 года, в связи с отсутствием существенных положительных сдвигов в сфере борьбы с коррупцией принял решение принять участие в конкурсе на занятие должности директора антикоррупционного бюро Украины, дал своей жене согласие на отчуждение указанного участка.

1 августа 2017 регистрационными органами оккупационной власти РФ в г. Севастополь зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок. В тот же день Небивайлова, действуя от имени Сытник, на временно оккупированной территории города Севастополь осуществляет продажу этого участка гражданину РФ Пылову А.В. (Паспорт 4514662140, выдан Федеральной миграционной службой 19 апреля 2014) за 900 тыс. российских рублей (~ $ 14 984,2 по курсу Центробанка РФ по состоянию на 01.08.2017), из которых 6600 российских рублей уплачено в российский бюджет в виде пошлины. Заверяет договор купли-продажи севастопольский нотариус Руденко Э.А.

Согласно п.4 ст. 11 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», приобретения и прекращения права собственности на недвижимое имущество, находящееся на временно оккупированной территории, осуществляется в соответствии с законодательством Украины за пределами временно оккупированной территории, тобо приобретения гражданкой Украина Анной Сытник права собственности на земельный участок на оккупированной территории и по российскому законодательству является прямым нарушением этой нормы.

В декларации директора НАБУ Артема Сытника за 2017 не отражено отчуждение земельного участка его женой, что может свидетельствовать о наличии в его действиях преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины, то есть декларирование недостоверной информации.

Напомним, правозащитники обвинили НАБУ в политически мотивированных преследованиях Логвинского.