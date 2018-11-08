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В двух американских штатах победу на выборах губернатора получили американцы украинского происхождения, сообщает Голос Америки.

«6 ноября победу на выборах губернатора штата Колорадо получил Джаред Полис. 43-летний член Демократической партии является открытым представителем ЛГБТ-сообщества», - говорится в сообщении.

Полис является третьим поколением иммигрантов, прибывших в США из Польши и Украины в начале 20-го века.

Представитель Демократической партии с 2009 года представляет свой штат в Конгрессе, а до этого Полис был предпринимателем, основателем компаний BlueMountain.com и ProFlowers. Он и его партер воспитывают двух детей, что также означает, что он первый отец – представитель ЛГБТ в Конгрессе.

Новым губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии миллиардер Джей Роберт Прицкер, который происходит из семьи украинских эмигрантов.

Он является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, чье состояние оценивается в 33,5 млрд долларов.

«Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной тех, кто пережил Холокост», - заявил Прицкер. 

Напомним, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, в результате которых Демократическая партия получила большинство мест в Палате представителей. Однако Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, что Трамп назвал «грандиозным успехом».

Нижняя палата Конгресса - Палата представителей - отвечает за принятие новых законов, которые оказывают влияние в том числе и на внешнюю политику США. Верхняя палата - Сенат - занимается кадровыми назначениями и контролем над Белым домом.
ForUm

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