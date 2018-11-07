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Торги по продаже арестованного рыбацкого черноморского сейнера «Норд» не состоялись из-за отклонения заявок всех покупателей.

Об этом сообщается на сайте госпредприятия «Система электронных торгов арестованным имуществом».

Аукцион должен был состояться в среду, 7 ноября.

Все 12 заявок от участников были отклонены, что сделало невозможным проведение торгов.

Напомним, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передало на реализацию ГП «СЕТАМ» OpenMarket сейнер «Норд» в конце октября.

Заявленная стартовая цена - 1626181 грн.

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

 
ForUm

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