В Херсоне активисты забросали файерами и разрисовали двери Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил одесский активист, лидер общественной организации «Небайдужі» Сергей Стерненко.
Активисты нарисовали на дверях здания портреты убитой Екатерины Гандзюк и написали «Убийц на нары».
Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook активист Иван Оберемко, в доме Игоря Павловского, которого назвали посредником между организатором и заказчиком убийства Гандзюк, якобы «загорелся дом».
«Местные передают, что у Павловского загорелся дом. Кажется, он забыл что-то выключить», – написал он.
Неизвестные также написали на воротах дома «Смерть собаке. Убийца».
Напомним, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует штатный помощник нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.
Позже Паламарчук уволил Павловского.
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