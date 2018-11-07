В Херсоне активисты забросали файерами и разрисовали двери Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил одесский активист, лидер общественной организации «Небайдужі» Сергей Стерненко.

Активисты нарисовали на дверях здания портреты убитой Екатерины Гандзюк и написали «Убийц на нары».

Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook активист Иван Оберемко, в доме Игоря Павловского, которого назвали посредником между организатором и заказчиком убийства Гандзюк, якобы «загорелся дом».

«Местные передают, что у Павловского загорелся дом. Кажется, он забыл что-то выключить», – написал он.

Неизвестные также написали на воротах дома «Смерть собаке. Убийца».

Напомним, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует штатный помощник нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

Позже Паламарчук уволил Павловского.