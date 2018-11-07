также в разделеОбщество
НАПК: Сыроид купила у мужа внедорожник за 10 гривен 5
Президент подписал закон о криминализации незаконного пересечения границы 16
Сущенко этапировали в Кировскую колонию 14
С начала года от кори в Украине умерли 15 человек 11
Филарет будет просить Раду переименовать УПЦ МП 35
В Тернополе второй день подряд бастуют частные перевозчики 24
Омелян снова будет просить Кабмин уволить Ноняка 27
В Константинополе назвали действия РПЦ «сатанинскими» 83
Порошенко одобрил передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату 58
Американский самолет и беспилотник провели разведполеты возле Крыма 26
Омелян рассказал, как будут бороться со смертностью на дорогах 26
В ВСУ уже призвали 5 тысяч человек 33
6 ноября. Картина дня 22
Таиланд отменяет визовый сбор для украинцев 24
Избраны эксперты, которые будут отбирать антикоррупционных судей 32
Геращенко: РФ полностью заблокировала освобождение заложников 51
В Староконстантинове возле воинской части задержали подозрительного мужчину 51
На Тернопольщине запретили русскоязычный культурный продукт 90

В Херсоне активисты забросали файерами и разрисовали двери Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил одесский активист, лидер общественной организации «Небайдужі» Сергей Стерненко. 

Активисты нарисовали на дверях здания портреты убитой Екатерины Гандзюк и написали «Убийц на нары».

Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook активист Иван Оберемко, в доме Игоря Павловского, которого назвали посредником между организатором и заказчиком убийства Гандзюк, якобы «загорелся дом».  

«Местные передают, что у Павловского загорелся дом. Кажется, он забыл что-то выключить», – написал он.

Неизвестные также написали на воротах дома «Смерть собаке. Убийца».

Напомним, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует штатный помощник нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский.  Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

Позже Паламарчук уволил Павловского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1565 грн.
13
Теги