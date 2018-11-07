Специализированная антикоррупционная прокуратура не планирует подавать в суд ходатайство о продлении меры пресечения для министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом «Украинской правде» сообщил заместитель главы САП Владимир Кривенко.

«В настоящее время не считаем целесообразным (подавать ходатайство. – Ред.)», – объяснил прокурор.

По словам Кривенко, такое решение обусловлено тем, что министр надлежащим образом выполняет свои обязанности.

В то же время, прокурор подчеркнул, что сейчас мера пресечения Омеляна еще действует. Решение о возможном возвращении ему паспорта будет рассматриваться после завершения 2-месячного срока действия обязательств.

Напомним, 13 сентября, НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

Соломенский районный суд Киева отпустил министра на поруки.

Позже НАБУ обнародовало фрагменты переписок Омеляна, которые, по мнению следователей, указывают на сокрытие им своих активов.

В начале ноября детективы НАБУ сообщили министру о завершении досудебного расследования.