Власти Великобритании игнорируют обращения украинских дипломатов относительно пророссийского журналиста и блогера из Соединенного королевства Грэма Филлипса.

Соответствующее заявление распространило Посольство Украины в Лондоне.

«В очередной раз Грэм Филлипс вылезает из кожи, чтобы угодить кремлевским кураторам. На этот раз попытка спровоцировать украинского посла в Австрии Александра Щербу. Жаль, что британские власти игнорирует обращение посольства о противоправной деятельности пророссийского клоуна, который порочит статус гражданина Британии», - говорится в сообщении.

Британец Грэм Филлипс известен пропагандистскими сюжетами российских телеканалов Russia Today и «Звезда», в которых выражает поддержку боевикам на Донбассе. В 2014 году украинская власть его задержала, но по настоянию британского посольства отпустила.

17 сентября 2016 года во время обмена пленными Филлипс прорвался в карету скорой помощи, где находился Владимир Жемчугов, и начал задавать ему провокационные вопросы. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призвала власти этой страны принять все возможные меры, чтобы остановить пропагандистскую деятельность журналиста Грэма Филлипса в Украине.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила, что поражена поведением журналиста Грэма Филипса при обмене пленными, однако у британского правительства нет оснований запрещать ему выезжать из страны.

15 октября в немецком Мюнхене Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью об «украинском нацисте», а 5 ноября пытался спровоцировать на драку украинского посла в Австрии Александра Щербу.