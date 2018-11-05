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Прокремлевский пропагандист Грэм Филипс  пытался спровоцировать на драку украинского посла в Австрии Александра Щербу.

Об этом дипломат сообщил в Facebook.

«Ну что, только что существо по имени Грэм Филлипс, побывало под Посольством. Стояло снимало себя на камеру под забором. Не видело, как я подошел. Несчастное такое, с незастегнутыми, пардон, штанами. Подскочило от страха – ни ждало совсем. Ну а потом началось: «Саша ты фашист. Саша ты г-н». Пару раз меня толкало в грудь», - написал посол.

По словам Щербы, Филлипс хотел спровоцировать его на драку.

«Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать. Но сказать, что я от него спрятался, оно уже не скажет. Простите те, кто советовал не мараться. Оно действительно противное существо. Но... Поймите меня: хоть кто-то хотя бы раз должен был выйти к нему и сказать, что оно собой представляет. А представляет оно собой маленькое существо, которое питается на ненависти, злобе и войне. Без этой ненависти, злобы и войны оно было бы ничто. Оно и есть ничто. Я ему это передал. От всех нас», - рассказал посол.
ForUm

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