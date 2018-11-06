Бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, вызвали в суд на 19 ноября для последнего слова.

Повестка Оболонского районного суда Киева опубликована в «Урядовому кур’єрі», передает Радио Свобода.

Начало заседания назначено на 10:00.

Ранее суд указал, что 12 и 23 октября экс-президент уже имел возможность для выступления, поэтому резервных дней не будет.

13 сентября суд начал заслушивание стороны защиты на стадии дебатов. Сторона обвинения 16 августа попросила у суда 15 лет заключения для Януковича.

Оболонский районный суд 29 июня 2017 принял решение о проведении специального судебного производства по Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.