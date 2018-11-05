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В Индонезии спасатели нашли останки тел 105 пассажиров Boeing-737 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Яванском море 29 октября, сообщает Reuters.

Отмечается, что из 105 останков тел только 14 человек удалось идентифицировать. Власти надеются, что спасателям удастся найти больше людей.

«В приоритете - найти тела всех погибших на борту и поднять из моря второй «черный ящик», благодаря которому можно выяснить причину падения самолета», - говорится в сообщении.

Поисковая операция продлится еще 3 дня.

Как ранее сообщал ForUm, 29 октября пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту.

По данным Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, Украинцев на борту самолета не было.

Накануне катастрофы самолета была замечена неисправность его бортового оборудования.

Ранее сотрудники национального поисково-спасательного агентства Индонезии нашли и подняли на поверхность один из бортовых самописцев самолета.
ForUm

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