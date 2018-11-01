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Сотрудники национального поисково-спасательного агентства Индонезии нашли и подняли на поверхность один из бортовых самописцев пассажирского Boeing-737 авиакомпании Lion Air, который разбился в Яванском море 29 октября.

Расшифровка «черного ящика» должна помочь установить причину катастрофы лайнера, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на The Jakarta Post.

Как отмечает издание, ранее также появлялась информация об обнаружении в море фюзеляжа самолета, но эти сообщения не подтвердились. Найденный предмет оказался обломком корабля.

Как ранее сообщал ForUm, 29 октября пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту.

По данным Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, Украинцев на борту самолета не было.

Накануне катастрофы самолета была замечена неисправность его бортового оборудования.

 
ForUm

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