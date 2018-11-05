Граждан Украины нет среди пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи города польского Бохня.
Об этом сообщает в Twitter Консульская служба Министерства иностранных дел Украины.
«По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше возле города Бохня», – сказано в сообщении.
Напомним, 4 ноября в Польше на автостраде А4 вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины.
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