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Накануне катастрофы самолета Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air была замечена неисправность его бортового оборудования.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Неисправности в самолете Boeing 737 компании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии в понедельник, были замечены еще во время полета накануне, его скоростные приборы оказались ненадежными», - говорится в сообщении.

Согласно данным сайта FlightRadar24 самолет показывал необычные перебои высоты и скорости в первые минуты полета после вылета из Денпасару на острове Бали в воскресенье вечером.

Заместитель председателя Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии Гарио Сатмико сообщил журналистам во вторник, что у этого самолета были технические проблемы.

Как ранее сообщал ForUm, 29 октября пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту.

По данным Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, Украинцев на борту самолета не было.
ForUm

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