За прошедшие сутки, 4 ноября, российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, один военнослужащий погиб, четверо – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское.

Позиции Объединенных сил в районе Золотого оккупанты дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм. Здесь же, трижды, враг применил минометы 82-го калибра. Огневому воздействию из этого же оружия подверглись опорные пункты наших войск неподалеку Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского.

В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое - получили легкие ранения и один - получил ранение средней тяжести.

Подразделения обороняющихся принимают активные меры, в том числе и огневого воздействия на оккупантов, с целью недопущения прорыва противника, удержания занимаемых позиций и сохранения жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил. Ни один случай открытия огня противником не остается без внимания.

По данным разведки, в течение 4 ноября, 3 оккупантов были уничтожены и еще 4 - ранены.

С начала суток российские оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Павлополь и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет.