Компания Xiaomi постоянно радует весь мир новыми электронными устройствами, практически все из которых становятся самыми настоящими хитами. Как стало известно данный производитель электроники решил создать и выпустить на рынок сверхдешевые ноутбуки, работающие на базе операционной системы Windows 10. Новые модели будут доступны для покупки в нескольких конфигурациях, а их презентации и старта продаж не придется ждать слишком долго, передает PORTALTELE.

В официальном аккаунте Xiaomi в соцсети Weibo повился тизер, в котором компания обещает представить новые недорогие ноутбуки Mi Notebook, а случится это уже 6 ноября 2018 года. Базовая конфигурация портативного компьютера будет стоить не более $430, а это самые настоящие копейки за полноценный ноутбук, у которого корпус окажется выполнен из металла, а техническое оснащение относительно стоимости всего изделия окажется невероятно продвинутым.

Публике обещают показать два ноутбука на базе Windows 10, которые будут оснащены 13,3-дюймовым и 15,6-дюймовым экранами. Обе новинки будут основаны на базе процессора Intel Core i3. По некоторым данным, китайская корпорация Xiaomi хочет представить конкурентов недавно анонсированному MacBook Air (2018). Если это действительно так, то у всех покупателей появится возможность купить аналог продукта Apple со схожим «железом» примерно в три раза дешевле.

Процессор Core i3 от компании Intel в новых сверхдешевых ноутбуках Xiaomi окажется восьмого поколения, то есть Amber Lake. Новинки получат качественные продвинутые динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и отдельный слот, предназначенный для установки скоростных карт памяти UHS-II. Также ожидается наличие сканера отпечатков пальцев для быстрого входа в операционную систему Windows 10, либо же какую-либо другую, если пользователь захочет ее установить.

Как сообщалось ранее, в последнее время китайские компании начали сравнивать свои новые устройства не с девайсами Samsung, Apple и так далее, а с девайсами китайских конкурентов.