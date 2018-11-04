Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск испытал туннель для автомобилей под Лос-Анджелесом, который строит его компания The Boring Company, пишут Українські Новини.

«Прогулялся вдоль всего тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго. В ожидании вечеринки по случаю открытия 10 декабря», - написал он.

The Boring Company - инфраструктурная и туннельная компания, основанная Маском в конце 2016 после того, как он впервые высказал идею в Twitter'e. Маск пожаловался на пробки в Лос-Анджелесе и на ограничение нынешней 2D транспортной сети, как на вдохновение для проекта.

По состоянию на февраль 2017 компания начала копать «тестовую траншею».

В марте 2017 Маск анонсировал, что в апреле компания начнет использование машины для рытья тоннеля, который будет использоваться в SpaceX.

Однако, несмотря на обещания осуществить прорыв в строительной отрасли за счет увеличения на порядок скорости строительства, проект был воспринят со скептицизмом.

Как сообщалось ранее, основатель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что первый подземный туннель под Лос-Анджелесом будет открыт 10 декабря.