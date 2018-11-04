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C 1 января 2019 года компания Avast перестанет выпускать обновления программ, работающих под управлением операционных систем Windows XP и Windows Vista. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, пишет Лига.

Как говорится в сообщении, количество пользователей данных ОС снижается с каждым годом.

Эти системы менее безопасны, а спрос на защитные продукты для них слишком мал. В то же время неуклонно растет количество пользователей Windows 7 и Windows 10, на защиту которых мы сконцентрируем еще больше усилий. Мы рекомендуем поклонникам старых систем выполнить обновление до последней версии ОС Windows для того, чтобы наслаждаться новыми функциями наших программ, а также избавиться от уязвимостей, которым могут быть подвержены старые версии операционных систем – сообщили в компании.

В Avast добавили, что те пользователи, которые далее продолжают использовать Windows XP и Windows Vista, останутся защищены антивирусами  и будут получать обновления антивирусных баз Avast. Они лишь лишатся возможности пользоваться самыми актуальными версиями программ и их новыми функциями.

Как сообщалось ранее, антивирус Dr.Web предупредил о распространении банковской вирусной программы BankBot, которой заразились смартфоны на Android в десятках стран, в том числе в Украине.
ForUm

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