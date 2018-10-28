В последнее время китайские компании начали сравнивать свои новые устройства не с девайсами Samsung, Apple и так далее, а с девайсами китайских конкурентов, пишет iLenta.

Так во время анонса Xiaomi Mi Mix 3 его сравнивали с Huawei Mate 20, а теперь вице-президент Lenovo Чанг Вей заявил, что их будущий Lenovo Z5 Pro предложит более качественный механизм слайдера, чем Xiaomi Mi Mix 3.

Топ-менеджер Lenovo сразу отметил, что механизму слайдера, реализованному в Mi Mix 3, далеко до премиального. В случае с Lenovo Z5 Pro будет показан действительно флагманский механизм, основанный на шестипозиционной технологии. Что это означает, пока не ясно.

Чанг Вей утверждает, что в Lenovo Z5 Pro также будет использован самый дорогой подэкранный дактилоскопический датчик из представленных на рынке.

Как сообщалось ранее, компания Google пересмотрела правила лицензирования Android и предъявила новые, более жесткие требования. Всем смартфонам, которые появились в продаже после 31 января 2018 года, отныне должны получат обновления на протяжении как минимум двух лет.