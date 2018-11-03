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Британская поп-группа Spice Girls в понедельник объявит о своем воссоединении и о предстоящем турне по Великобритании, которое состоится летом 2019 года, пишет Капитал со ссылкой на издание Sun.

По данным газеты, участницы группы записали видео-обращение, которое будет показано миру в ночь с воскресенья на понедельник. Сообщается, что в следующую субботу участницы группы Spice Girls дадут интервью телеведущему Джонатану Россу во время его шоу, которое будет транслироваться на британском телеканале ITV.

Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.

Как сообщалось ранее, принц Уильям вручил дизайнеру и бывшей участнице группы Spice Girls Виктории Бекхэм орден Британской империи.
ForUm

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