В штате Флорида, США произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Кроме того, четыре человека получили ранения, состояние трех из них оценивается как критическое, пишет Журналист.
В студии йоги, которая находится в одном из торговых центров города Таллахасси, произошла стрельба. Очевидцы случившегося рассказали, что неизвестный мужчина зашел в класс во время занятия и открыл огонь по людям.
Примечательно, что еще до приезда сотрудников правоохранительных органов преступник застрелился.
Позже в полиции сообщили, что преступник успел выстрелить в шесть человек и одного ударить пистолетом в голову.
Мотивы преступника неизвестны.
Как сообщалось ранее, пострадавшим при обстреле авто на Херсонщине оказался помощник народного депутата от «Батькивщины» Юрия Одарченко Андрей Федоренко.
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