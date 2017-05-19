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Дональд Трамп 19 мая отправляется в свою первую зарубежную поездку на посту президента США. Первой страной, которую посетит Трамп, станет Саудовская Аравия, сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что темой переговоров Трампа в Эр-Рияде станет борьба с терроризмом и противодействие экспансионизма Ирана.

Из Саудовской Аравии американский президент отправится в Израиль, где запланированы встречи не только с руководителями этой страны, но и с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Следующая остановка Трампа – Ватикан, где ему даст аудиенцию Папа Франциск.

Из Рима президент США вылетит в Брюссель на неофициальную встречу с руководителями стран НАТО, а в завершение поездки вернется в Италию, где примет участие в саммите «Группы семи» на Сицилии.
ForUm

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