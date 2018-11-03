также в разделеОбщество
Стало известно, сколько украинских студентов планирует вернуться в Украину 16
В МВД рассказали о новом социальном обеспечении полицейских и спасателей 13
LG анонсировала новый телевизор, который можно свернуть в рулон 29
«Бизнесменам», которые ввозят авто из Европы, сущeствeннo услoжнят жизнь 26
Ученые рассказали о полезном сочетании кофе и шоколада 41
Ляшко знатно оконфузился в попытке «приблизится» к народу 54
2 ноября. Картина дня 25
Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ 13
Посол: В США началась атака пранкеров против признания Голодомора геноцидом 35
Эксперт: Керченский стрелок не мог действовать один 310
Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев на выходных 33
В РПЦ отреагировали на заявление Константинополя о прекращении существования УПЦ МП 56
Луценко о нападениях на активистов: Не вижу ни одного заказчика 186
Обнародовано видео ракетных стрельб на Херсонщине 31
Украина направила запрос в Facebook из-за масштабной утечки данных 83
5 тысяч гектаров украинских земель могут отойти Польше 97
Новинский – лидер октябрьского рейтинга нарушителей от НАПК 16
ЦОЗ: Врач не виновен в смерти 12-летнего мальчика от кори 17

Сегодня, 3 ноября, министр внутренних дел Арсен Аваков передал подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черновицкой области новые пожарно-спасательные автомобили.

Об этом ForUm’у сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«Материально-техническое обеспечение подразделений системы МВД - одно из главных направлений нашей работы. Госслужба по чрезвычайным ситуациям должна быть в состоянии реагировать на все возможные вызовы», - сообщил Арсен Аваков.

Всего подразделение ГосЧС Буковины получило четыре новых авто отечественного производства. Ориентировочная стоимость одной машины около пяти миллионов гривен.

«Это автомобили, укомплектованные аварийно-спасательным оборудованием, мощным водяным насосом. Возможности цистерны и ее емкость увеличены вдвое. Есть подогрев для воды, что позволяет использовать ее зимой. Расход топлива в два раза меньше, чем в старых моделях», - рассказал председатель ГосЧС Николай Чечеткин.

Напомним, МВД запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей. Среди них повышение заработной платы, компенсация за наем квартир и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
11
Теги