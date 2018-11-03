Сегодня, 3 ноября, министр внутренних дел Арсен Аваков передал подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черновицкой области новые пожарно-спасательные автомобили.

Об этом ForUm’у сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«Материально-техническое обеспечение подразделений системы МВД - одно из главных направлений нашей работы. Госслужба по чрезвычайным ситуациям должна быть в состоянии реагировать на все возможные вызовы», - сообщил Арсен Аваков.

Всего подразделение ГосЧС Буковины получило четыре новых авто отечественного производства. Ориентировочная стоимость одной машины около пяти миллионов гривен.

«Это автомобили, укомплектованные аварийно-спасательным оборудованием, мощным водяным насосом. Возможности цистерны и ее емкость увеличены вдвое. Есть подогрев для воды, что позволяет использовать ее зимой. Расход топлива в два раза меньше, чем в старых моделях», - рассказал председатель ГосЧС Николай Чечеткин.

Напомним, МВД запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей. Среди них повышение заработной платы, компенсация за наем квартир и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья.