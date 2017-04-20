Принц Уильям вручил дизайнеру и бывшей участнице группы Spice Girls Виктории Бекхэм орден Британской империи.

Как сообщает ВВС, Бекхем получила орден за вклад в индустрию моды.

На церемонию награждения в Букингемский дворец звезда пришла с супругом – футболистом Дэвидом Бекхэмом – и своими родителями.

«Для меня огромная честь оказаться сегодня в числе приглашенных в Букингемский дворец. Я горжусь, что я британка, польщена и смущена тем, что получила эту награду от герцога Кембриджского», - сказала дизайнер, до замужества известная под именем Виктория Адамс.

Помимо дизайна одежды Виктория Бэкхем также создала серию солнцезащитных очков, придумала парфюмерный аромат Intimately Beckham и написала гид по современной моде.

Дэвид Бекхэм получил Орден Британской империи еще в 2003 году, когда был капитаном сборной Англии по футболу.