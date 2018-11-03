На днях в сеть попали фотографии нового кабриолета BMW 8 Series, а всего через пару дней баварский автогигант провел официальную презентацию роскошной модели, пишет AVTODream.

Основная часть дизайна новой M850i xDrive Convertible перешла от презентованной ранее версии в кузове купе — агрессивная передняя часть с широкой решеткой радиатора, адаптивные светодиодные фары с технологией лазерного освещения, светодиодные задние фонари и 20-дюймовые легкосплавные диски М-стиля.

Естественно, главное отличие от купе — это более жесткая конструкция кузова, а также мягкая складная крыша, которая поднимается и опускается всего за 15 секунд на скорости до 50 км/час.

В числе других отличий от обычной версии специальная система грелок для шеи, вентиляционные отверстия в подголовниках передних сидений и складываемый дефлектор ветра, устанавливаемый за сиденьями.

Кроме того, кабриолет получил специальную защиту водителя и пассажиров при переворачивании автомобиля, которая включает две алюминиевые стойки за подголовниками передних сидений, выдвигаемых с помощью пиропатронов при возникновении риска опрокидывания автомобиля.

Как и у купе, под капотом у кабриолета размещен 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью в 523 лошадиные силы и 748 Нм крутящего момента. В паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом кабриолет разгоняется до 100 км/час всего за 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/час.

Кроме того, M850i xDrive Convertible получил адаптивную подвеску, систему активного рулевого управления, которая позволяет задним колесам поворачиваться на 2,5 градуса для улучшения маневренности и усиленную тормозную систему.

В салоне роскошный кабриолет оснащен новой 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, а также новую операционную систему BMW 7.0, которую можно настроить под требования конкретного водителя.

Как сообщалось ранее, 26 августа во дворе дома по адресу улица Бальзака, 58 полностью сгорел внедорожник BMW Х5 на «еврономерах». В машину бросили бутылку с зажигательной смесью.