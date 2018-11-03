Сегодня утром, 3 ноября, в Краснодарском крае РФ грузовик выехал на железнодорожные пути и столкнулся с пассажирским поездом. В результате инцидента пострадали 18 человек.

Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги, передает Громадське радіо.

С 18 пострадавших медики госпитализировали водителя грузовика, машиниста и помощника машиниста. Остальные 15 человек, пассажиры поезда, пожаловались на легкие травмы.

В сообщении железной дороги отмечается, что водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед самым поездом. Машинист поезда, заметив грузовик, применил экстренное торможение, однако из-за недостаточной расстояние столкновения избежать не удалось.

Как сообщалось ранее, в центральной части Греции пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего две женщины получили легкие телесные повреждения.