Сегодня утром, 3 ноября, в Краснодарском крае РФ грузовик выехал на железнодорожные пути и столкнулся с пассажирским поездом. В результате инцидента пострадали 18 человек.
Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги, передает Громадське радіо.
С 18 пострадавших медики госпитализировали водителя грузовика, машиниста и помощника машиниста. Остальные 15 человек, пассажиры поезда, пожаловались на легкие травмы.
В сообщении железной дороги отмечается, что водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед самым поездом. Машинист поезда, заметив грузовик, применил экстренное торможение, однако из-за недостаточной расстояние столкновения избежать не удалось.
Как сообщалось ранее, в центральной части Греции пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего две женщины получили легкие телесные повреждения.
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