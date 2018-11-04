В Киеве на проспекте Победы BMW потерял управление, вылетел на тротуар и снес два дерева. Водитель и пассажиры скрылись с места аварии.

ДТП произошло в субботу, 3 ноября, около 22:30. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Водитель автомобиля BMW на литовских номерах вылетел с проезжей части на тротуар, проехал по нему 70 метров и влетел в зеленую зону, при этом снес два дерева. По прибытию полиции, водителя и пассажиров в автомобиле не было. По словам очевидцев, они услышали резкий хлопок, после чего из машины водитель и трое пассажиров и скрылись в неизвестном направлении. На месте работал экипаж патрульной полиции.

Детали ДТП установит следствие.

Как сообщалось ранее, вечером в пятницу, 2 ноября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.