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Суд в Индии признал виновными 16 полицейских в убийстве 42 мусульман еще в 1987 году и приговорил их к смертной казни.

Об этом сообщает Islam Today, передает ТСН.

Напомним, рассмотрение дела в Верховном суде относительно столкновения индусов и мусульман, который был назван "Хашимпурським геноцидом", длилось более 30 лет. Это произошло в городе Меерут провинции Хашимпура на севере Индии. Во время инцидента работники полиции открыли огонь из табельного оружия по мусульманам. В результате тех столкновений погибло 42 человека.

По делу проходило на самом деле 19 подозреваемых, но за годы разбирательства трое из них уже умерли.

Как сообщалось ранее, в Днепре двух девушек судили за убийство мужчины. Как было установлено, недавно Ленинский районный суд в Днепре признал двух местных жительниц виновными в убийстве.
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