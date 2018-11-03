Суд в Индии признал виновными 16 полицейских в убийстве 42 мусульман еще в 1987 году и приговорил их к смертной казни.

Об этом сообщает Islam Today, передает ТСН.

Напомним, рассмотрение дела в Верховном суде относительно столкновения индусов и мусульман, который был назван "Хашимпурським геноцидом", длилось более 30 лет. Это произошло в городе Меерут провинции Хашимпура на севере Индии. Во время инцидента работники полиции открыли огонь из табельного оружия по мусульманам. В результате тех столкновений погибло 42 человека.

По делу проходило на самом деле 19 подозреваемых, но за годы разбирательства трое из них уже умерли.

Как сообщалось ранее, в Днепре двух девушек судили за убийство мужчины. Как было установлено, недавно Ленинский районный суд в Днепре признал двух местных жительниц виновными в убийстве.