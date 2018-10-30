Прокуратура Киева инициировала вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката бразильца Лусварги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Во вторник, 30 октября, в Павлоградском районном суде Днепропетровской области из-за неявки адвоката было сорвано очередное заседание по делу по обвинению гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусварги в участии в террористической организации и непредусмотренных законом вооруженных формированиях», - говорится в сообщении.

Так, на судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта уже в третий раз не явился защитник обвиняемого, не предоставив подтверждение уважительности причин своей неявки.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием инициировать перед уполномоченными законом органами вопрос о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности за систематические неявки в судебные заседания без уважительных причин.

Кроме того, во время судебного заседания обвиняемый Лусварги обратился в суд с ходатайством о том, что он отказывается от услуг указанного адвоката, и попросил суд предоставить ему бесплатного государственного защитника.

Суд указанное ходатайство удовлетворил.

Следующее заседание по этому делу состоится 8 ноября 2018 в 13.00.

Напомним, 4 мая представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.

Суд неоднократно продлевал его арест.

Ранее Лусварги задержали во время пересечения государственной границы Украины в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» осенью 2016 года.

Печерский райсуда Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции в Лусварги. Дело вернули на судебное расследование.