Вице-президента Федерации бокса Киева Николая Щура задержали по подозрению в ранении из огнестрельного оружия мужчины в Киеве.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пресс-служба Национальной полиции во вторник сообщает, что задержала подозреваемого в стрельбе на Большой Васильковской.

Во время конфликта 26 октября возле развлекательного заведения в Голосеевском районе Киева злоумышленник избил двух киевлян и стрелял в одного из них.

После совершения правонарушения мужчина скрылся с места происшествия на иномарке.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанный за хулиганские действия мужчина – 36-летний уроженец Донецка, сообщает полиция, традиционно не называя имя подозреваемого.

По данным УП, это – вице-президент Федерации бокса Киева бизнесмен Николай Щур.

Сообщается также, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Правоохранители отмечают, что на счету злоумышленника это не первый криминальный эпизод.

В январе 2017 года Щур в помещении Оболонского управления полиции нанес телесные повреждения столичному патрульному.

Тогда он приехал на помощь своей знакомой, которую патрульные полицейские заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

После избиения полицейского он стал фигурантом уголовного производства, которое расследовали по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

«В дальнейшем обвинительный акт был направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения», - отмечают в полиции.