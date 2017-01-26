Печерский райсуда Киева приговорил гражданина Бразилии, воевавшего на стороне «ДНР», к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту «Борисполь» сразу после его прибытия в страну из Бразилии.

Как установлено следствием, с сентября 2014 по май 2015 года гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона «Викинг» 1-й бригады «ДНР».

Он выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Участвовал в боевых действиях в районе с. Вергулевка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, донецком аэропорту. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.