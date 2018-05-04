Представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который, воевал на стороне боевиков.



Как сообщил на своей странице в Facebook один из участников задержания Евгений Карась, Лусварги доставили его под управление Службы безопасности Украины.

Позже вышли следователи СБУ и забрали Лусварги внутрь.

Накануне журналисты Донбас.Реалии обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал «дойти до Киева и закончить войну», штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, сейчас находится в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП.

Напомним, Лусварги задержали во время пересечения государственной границы Украины в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» осенью 2016 года.

Печерский райсуда Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции в Лусварги. Дело вернули на судебное расследование.