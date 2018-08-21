Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской продлил на два месяца срок содержания под стражей для бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях «ДНР».

Как сообщает пресс-служба суда, по ходатайству прокурора арест обвиняемому продлен на 60 суток, а именно до 19 октября 2018 года, 21:00.

«Также судом установлен порядок исследования доказательств, а именно материалов уголовного производства, поскольку прокурор не давал суду указанные материалы, был объявлен перерыв», - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 9 октября 2018 в 13:00.

Напомним, 4 мая представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.

7 мая Павлоградский горрайонный суд решил арестовать Лусварги на 60 суток без возможности внесения залога.