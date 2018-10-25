Соломенский райсуд взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.

Такое решение было принято в четверг, 25 октября, сообщил «Украинской правде» прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

По его словам, антикоррупционная прокуратура просила суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен, но судья решил назначить альтернативу в 7 миллионов гривен залога.

Мусияка отметил, что в случае внесения этой суммы, на нее будет возложен ряд обязанностей.

В частности, Земцова должна носить электронный браслет, сдать все паспорта, а также ей запрещается общаться с другими фигурантами дела и прочее.

Прокурор добавил, что параллельно у разных судей проходят заседания относительно других фигурантов и уже есть решение о двух или трех подозреваемых по взятию их под стражу. Кого именно, он не уточнил.

Позже глава САП Назар Холодницкий сообщил в Facebook, что по состоянию на 16:00, кроме Земцовой меры пресечения избраны также:

- сотруднику Департамента корпоративного бизнеса Банка - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн грн;

- руководителю ЗАО «Креатив» - содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 2 млн грн;

- 2 работникам ПАО «Креатив Групп» - содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 млн 550 тыс. грн.

Он добавил, что после завершения рассмотрения всех ходатайств прокурорами будет решен вопрос о необходимости и целесообразности апелляционного обжалования указанных мер.

Как сообщал ForUm, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк». По делу о хищении задержан сын народного депутата. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения.