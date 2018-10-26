Заместитель главы правления «Ощадбанка» Ирина Земцова, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка и которой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, внесла залог в 7 миллионов гривен.

Об этом «Украинской правде» рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

По его словам, Земцова внесла всю сумму залога через несколько часов после решения суда, 25 октября.

«Она очень переживала, что это неподъемная сумма для нее, но внесла ее через несколько часов после решения суда», - сказал прокурор САП.

Как сообщал ForUm, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк».

По делу о хищении задержан сын народного депутата.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения.

25 октября Соломенский райсуд арестовал заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову и еще 4 чиновников.