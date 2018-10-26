также в разделеОбщество
Foreign Policy уточнило интервью с Хугом 7
Филарет: Процесс предоставления автокефалии уже необратим 21
Суд арестовал сына нардепа Березкина 34
В Украине к отоплению уже подключено 60% социальной инфраструктуры 14
Украинцев предупредили о сильном ветре 21
Хуг: ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе 73
В 2017 году украинцы больше всех получили видов на жительство в ЕС 19
25 октября. Картина дня 45
Украинцы стали больше ездить поездами в ЕС, чем в РФ 24
Бойцов добровольческого формирования задержали на сбыте оружия 26
Причастного к нападению на Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы 238
Климкин: МИД может не знать обо всех украинских узниках Кремля 11
Суд продлил арест Савченко до 30 декабря 60
Верховный суд РФ оставил в силе приговор «украинскому диверсанту» Панову 16
Охотники подали в суд на Минэкологии из-за лосей 26
На Житомирщине запретили русскоязычный культурный продукт 109
В Днипре облили краской памятник комсомольцам 26
ГПУ направила в суд обвинительный акт против Жириновского 29

Заместитель главы правления «Ощадбанка» Ирина Земцова, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка и которой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, внесла залог в 7 миллионов гривен.

Об этом «Украинской правде» рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

По его словам, Земцова внесла всю сумму залога через несколько часов после решения суда, 25 октября.

«Она очень переживала, что это неподъемная сумма для нее, но внесла ее через несколько часов после решения суда», - сказал прокурор САП.

Как сообщал ForUm, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк». 

По делу о хищении задержан сын народного депутата.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения.

25 октября Соломенский райсуд арестовал заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову и еще 4 чиновников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1479 грн.
10
Теги